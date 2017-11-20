В Ровенской области растет количество заболевших ОРВИ
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Ровенской области на 9% по сравнению с предыдущей неделей выросло количество случаев заболевания ОРВИ. Об этом УНН сообщили в Ровенском областном лабораторном центре.
За прошедшую неделю заболело 6,2 тыс. жителей области, из них 73,3% — это дети до 18 лет. В то же время госпитализированы 231 человек, из них — 192 ребенка.
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Превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в одном районе области. А общий показатель до порогового уровня составляет 67,8 процентов. Однако полесские районы Ровенской области — Березновский, Дубровицкий, Заречненский и Саранинский, вплотную приблизились к эпидемпорогу.
С начала эпидемического сезона в области вакцинировано против гриппа 1227 человек, из них 137 детей.
Как сообщал УНН, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в Киеве.