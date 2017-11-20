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У Києві зросла захворюваність на грип і ГРВІ

У Києві зросла захворюваність на грип і ГРВІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Порівняно з попереднім тижнем у столиці зросла захворюваність на грип та ГРВІ. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації.

За 46-й тиждень епідсезону у столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ становив 574,4 та є нижчим епідеміологічного порогу на 17,9%. Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на характерному для цього періоду рівні. У Києві за тиждень зареєстровано 16 805 хворих на грип і ГРВІ. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, спостерігається зростання захворюваності на 1,2%.

“Серед школярів зареєстровано зростання захворюваності на 4,8%, 4049 випадків, що складає 34,2% від загальної кількості захворілих дітей (за 45-й тиждень 3856 — 33%) та 24,1% (за 45-й тиждень — 23,2%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою. Загалом дорослих захворіло 4950 проти 4914 — за 45-й тиждень, майже на рівні з попереднім тижнем, а серед дітей зафіксовано зростання захворюваності на 1,4% (11 855 проти 11 686 — за 45-й тиждень). У структурі захворюваності діти складають 70,5%, на попередньому тижні цей показник становив 70,4%”, — сказав М.Поворозник.

За його словами, до закладів охорони здоров’я міста за 46-й тиждень госпіталізовано 155 осіб, із них — 131 дитину.

“За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 5577 осіб, із початку епідемічного сезону — 14 341 особу, із них — 3286 дітей”, — додав М.Поворозник.

Як повідомляв УНН, пік епідемії грипу в Києві очікується у січні-лютому 2018 року.

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