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В Киеве возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Киеве возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Киев  •  УНН

 • 20608 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. По сравнению с предыдущей неделей в столице возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.

За 46-ю неделю эпидсезона в столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 574,4 и ниже эпидемиологического порога на 17,9%. Интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для этого периода уровне. В Киеве за неделю зарегистрировано 16 805 больных гриппом и ОРВИ. Если сравнивать с предыдущей неделей, наблюдается рост заболеваемости на 1,2%.

"Среди школьников зарегистрирован рост заболеваемости на 4,8%, 4049 случаев, что составляет 34,2% от общего количества заболевших детей (45-я неделя 3856 - 33%) и 24,1% (45-я неделя - 23 2%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью. В общем взрослых заболело 4950 против 4914 - 45-я неделя, почти на уровне с предыдущей неделей, а среди детей зафиксирован рост заболеваемости на 1,4% (11 855 против 11 686 - 45-я неделя). В структуре заболеваемости дети составляют 70,5%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 70,4%", - сказал Н.Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 46-ю неделю госпитализированы 155 человек, из них - 131 ребенок.

"За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 5577 человек, с начала эпидемического сезона - 14 341 человек, из них - 3286 детей", - добавил Н.Поворозник.

Как сообщал УНН, пик эпидемии гриппа в Киеве ожидается в январе-феврале 2018 года.

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