Пік епідемії грипу в Києві очікується у січні-лютому 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Пік захворюваності на грип очікується в січні-лютому 2018 року. Про це заявив у понеділок заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Перерви у навчанні дітей і температурний режим, який ми маємо сьогодні та який дозволяє дивитися з оптимізмом у майбутнє, дає надію, що перевищення епідеміологічного порогу не буде і нам не доведеться оголошувати про карантин, але пік ми чекаємо на січень-лютий 2018 року", - сказав М.Поворозник.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, де у Києві можна вакцинуватись від грипу
Нагадаємо, епідемії грипу у Києві поки немає, протягом тижня навіть зареєстровано зниження захворюваності близько на 4,5%