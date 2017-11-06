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Пік епідемії грипу в Києві очікується у січні-лютому 2018 року

Київ • УНН

 • 14771 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Пік захворюваності на грип очікується в січні-лютому 2018 року. Про це заявив у понеділок заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Перерви у навчанні дітей і температурний режим, який ми маємо сьогодні та який дозволяє дивитися з оптимізмом у майбутнє, дає надію, що перевищення епідеміологічного порогу не буде і нам не доведеться оголошувати про карантин, але пік ми чекаємо на січень-лютий 2018 року", - сказав М.Поворозник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, де у Києві можна вакцинуватись від грипу

Нагадаємо, епідемії грипу у Києві поки немає, протягом тижня навіть зареєстровано зниження захворюваності близько на 4,5%

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