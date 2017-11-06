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Епідемії грипу у Києві поки немає

Епідемії грипу у Києві поки немає

Київ • УНН

 • 16036 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Епідемії грипу у Києві поки немає, протягом тижня навіть зареєстровано зниження захворюваності близько на 4,5%. Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

"За минулий - 44-ий - тиждень у нас зареєстровано зниження захворюваності близько на 4,5%. Загальний показник є нижчим за епідеміологічний поріг на 15,2%. Що є практично нормальним для такого періоду", - зазначив він.

З його слів, у порівнянні з минулим періодом спостерігається зниження захворюваності за рахунок дитячого населення.

"У нас є збільшення захворюваності у дорослих і майже на 9% зниження захворюваності у дітей. До закладів охорони здоров’я у нас госпіталізовано за цей тиждень 166 осіб, з них 145 дітей", - повідомив М.Поворозник.

Також він зазначив, що у столиці проводиться робота з вакцинації від грипу.

"У нас за минулий тиждень провакциновано більше 1,5 тис. осіб і ми маємо зріст на більше 200% порівнянно з позаминулим тижнем", - додав він.

З його слів, у столиці вакциною забезпечені.

Як повідомляв УНН, більше 160 тисяч українців захворіли на ГРВІ за тиждень.

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