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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 41150 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 100508 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103442 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102927 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Эпидемии гриппа в Киеве пока нет

Эпидемии гриппа в Киеве пока нет

Киев  •  УНН

 • 16011 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Эпидемии гриппа в Киеве пока нет, в течение недели даже зарегистрировано снижение заболеваемости примерно на 4,5%. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

"За прошлую - 44-ю - неделю у нас зарегистрировано снижение заболеваемости примерно на 4,5%. Общий показатель ниже эпидемиологического порога на 15,2%. Что практически нормальным для этого периода", - отметил он.

По его словам, по сравнению с прошлым периодом наблюдается снижение заболеваемости за счет детского населения.

"У нас есть увеличение заболеваемости у взрослых и почти на 9% снижение заболеваемости у детей. В учреждения здравоохранения у нас госпитализированы за эту неделю 166 человек, из них 145 детей", - сообщил Н.Поворозник.

Также он отметил, что в столице проводится работа по вакцинации от гриппа.

"У нас за неделю провакцинировано более 1,5 тыс. человек и у нас рост на более 200% по сравнению с позапрошлой неделей", - добавил он.

По его словам, в столице вакциной обеспечены.

Как сообщал УНН, более 160 тысяч украинцев заболели ОРВИ за неделю.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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