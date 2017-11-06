Эпидемии гриппа в Киеве пока нет

"За прошлую - 44-ю - неделю у нас зарегистрировано снижение заболеваемости примерно на 4,5%. Общий показатель ниже эпидемиологического порога на 15,2%. Что практически нормальным для этого периода", - отметил он.

По его словам, по сравнению с прошлым периодом наблюдается снижение заболеваемости за счет детского населения.

"У нас есть увеличение заболеваемости у взрослых и почти на 9% снижение заболеваемости у детей. В учреждения здравоохранения у нас госпитализированы за эту неделю 166 человек, из них 145 детей", - сообщил Н.Поворозник.

Также он отметил, что в столице проводится работа по вакцинации от гриппа.

"У нас за неделю провакцинировано более 1,5 тыс. человек и у нас рост на более 200% по сравнению с позапрошлой неделей", - добавил он.

По его словам, в столице вакциной обеспечены.

Как сообщал УНН, более 160 тысяч украинцев заболели ОРВИ за неделю.