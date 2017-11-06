Пик эпидемии гриппа ожидается в январе-феврале 2018 года

"Перерывы в обучении детей и температурный режим, который мы имеем сегодня и который позволяет смотреть с оптимизмом в будущее, дает надежду, что превышения эпидемиологического порога не будет и нам не придется объявлять о карантине, но пик мы ожидаем январь-февраль 2018 года", - сказал Н.Поворозник.

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Напомним, эпидемии гриппа в Киеве пока нет, в течение недели даже зарегистрировано снижение заболеваемости примерно на 4,5%