Стало відомо, де у Києві можна вакцинуватись від грипу

“...ми прийняли рішення збільшити кількість закладів охорони здоров’я, у яких можна зробити щеплення від грипу. Аптечні пункти в цих медзакладах забезпечені вакциною у достатній кількості, у разі потреби їх закуповуватимуть додатково”, — зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Відзначимо, що однією з важливих умов успішної вакцинації є збереження “холодового ланцюга”, тому оглядовий кабінет лікаря, аптечний пункт та кабінет щеплень розташовані максимально близько.