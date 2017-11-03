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Стало відомо, де у Києві можна вакцинуватись від грипу

Стало відомо, де у Києві можна вакцинуватись від грипу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Києві щеплення від грипу можна зробити у майже 20 медичних закладах, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

“...ми прийняли рішення збільшити кількість закладів охорони здоров’я, у яких можна зробити щеплення від грипу. Аптечні пункти в цих медзакладах забезпечені вакциною у достатній кількості, у разі потреби їх закуповуватимуть додатково”, — зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Відзначимо, що однією з важливих умов успішної вакцинації є збереження “холодового ланцюга”, тому оглядовий кабінет лікаря, аптечний пункт та кабінет щеплень розташовані максимально близько.

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