Стало известно, где в Киеве можно прививаться от гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киеве прививки от гриппа можно сделать почти в 20 медицинских учреждениях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"... мы приняли решение увеличить количество учреждений здравоохранения, в которых можно сделать прививку от гриппа. Аптечные пункты в этих медучреждениях обеспечены вакциной в достаточном количестве, в случае необходимости их будут закупать дополнительно", - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Отметим, что одним из важных условий успешной вакцинации является сохранение "холодовой цепи", потому смотровой кабинет врача, аптечный пункт и кабинет прививок расположены максимально близко.