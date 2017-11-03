Стало известно, где в Киеве можно прививаться от гриппа

"... мы приняли решение увеличить количество учреждений здравоохранения, в которых можно сделать прививку от гриппа. Аптечные пункты в этих медучреждениях обеспечены вакциной в достаточном количестве, в случае необходимости их будут закупать дополнительно", - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Отметим, что одним из важных условий успешной вакцинации является сохранение "холодовой цепи", потому смотровой кабинет врача, аптечный пункт и кабинет прививок расположены максимально близко.