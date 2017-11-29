Эпидемии гриппа пока нет ни в одной из областей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В одной из областей Украины на четвертой неделе ноября не превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, в целом с 20 по 26 ноября ОРВИ заболели 182 тыс. человек, в шести случаях обнаружили РНК вирусы гриппа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Центра гриппа и ОРВИ.
"Ни в одной из областей Украины эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен. Только в Ровенской и Херсонской областях наблюдается локальный подъем заболеваемости ОРВИ", - говорится в сообщении.
"Активность гриппа в Украине остается низкой. ОРВИ заболело 182 243 человека, что типично для этого времени года, однако это больше по сравнению с прошлой неделей на 7,2%", - добавили в центре.
Указано, что на прошлой неделе исследовано 84 образцов материалов у пациентов с подозрением на грипп: в пяти случаях определены РНК вирусы гриппа типа А и в одном случае - типа В.
"Смертей за осложнений после гриппа на той неделе не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала сезона прививки против гриппа сделало 112 213 человек.
Кроме того, зарегистрировано 45 случаев гриппоподобных заболеваний, среди них больше всего взрослого населения.
"На отчетной неделе в лечебные учреждения госпитализированы 18 человек, состояние здоровья которых определен как тяжелая острая респираторная инфекция, процент которых среди госпитализаций по всем причинам составляет 0,8%", - добавили в центре.
Напомним, в Киеве за неделю госпитализировали 177 больных гриппом и ОРВИ.