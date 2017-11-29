В Украине у больных подтвердили грипп в девяти случаях

"С начала эпидемического сезона специалистами вирусологических лабораторий Минздрава Украины методом ПЦР исследовано 258 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, из которых 9 положительных находок - определены РНК вирусов гриппа типов А и В", - говорится в сообщении.

Также указано, что на прошлой неделе в трех областях при исследовании 84 образцов материалов от пяти пациентов с подозрением на грипп определены РНК вирусов гриппа типа А и от одного - типа В.

По приведенным центром данным, за предыдущие несколько недель динамика заболеваемости ОРВИ выше, чем в предыдущие два сезона. В предыдущем сезоне пик заболеваемости пришелся на середину декабря, еще одним годом ранее - ближе к концу января.

Напомним, в одной из областей Украины на четвертой неделе ноября не превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, в целом с 20 по 26 ноября ОРВИ заболели 182 тыс. человек.