Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве за неделю достиг 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. По итогам прошедшей недели, в столице зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5%, однако уровень эпидемии еще не преодолен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"За 48-ю неделю эпидсезона в столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 642,4 и ниже эпидемиологического порога на 21,5%. Интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне. За 48-ю неделю в Киеве зарегистрировано 18795 больных гриппом и ОРВИ: по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 5%", - говорится в сообщении.
Указано, что среди школьников зарегистрирован рост заболеваемости на 8,3% - 4925 случаев, составляет 36,0% от общего количества больных детей и 26,2% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.
Также отмечается, что в целом взрослых заболело 5099 против 5048 - за 47-ю неделю, рост заболеваемости на 1%, а среди детей зафиксирован рост заболеваемости на 6,5% (13696 против 12802 - за 47-ю неделю). В структуре заболеваемости дети составляют 72,9%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 71,7%.
"В учреждения здравоохранения города за 48-ю неделю госпитализированы 198 человек, из них - 162 ребенка. За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 1941 человек, с начала эпидемического сезона - 19679 человек, из них - 4739 детей", - добавили в КГГА.
Напомним, в Украине у больных подтвердили грипп в девяти случаях.