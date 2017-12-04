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На Рівненщині зафіксували епідемію грипу

На Рівненщині зафіксували епідемію грипу

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Майже 200 людей госпіталізовано з діагнозом "грип" за тиждень на Рівненщині. Загалом, занедужали 7 тисяч 374 людини, повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі, передає УНН.

У двох районах Рівненщини медики зафіксували перевищення епідемпорогу захворюваності — у Радивилівському (на 20%) і Дубровицькому (на 6,5 %). За піввідсотка до епідемії — Березнівський район.

Найменше звернень до лікарів у зв’язку із грипом та ГРЗ зафіксовано у Демидівському, Дубенському та Корецькому районах.

Як повідомляв УНН, минулого тижня на карантин закрили 7 дитячих садочків у Володимирецькому районі. Там стрімко зростала кількість хворих дітей на грип і ГРВі.

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