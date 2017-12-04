В Ровенской области зафиксирована эпидемия гриппа
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Почти 200 человек госпитализированы с диагнозом “грипп” за неделю в Ровенской области. В общем, заболели 7 тысяч 374 человека, сообщили в Ровенском областном лабораторном центре, передает УНН.
В двух районах Ровенской области медики зафиксировали превышение эпидпорога заболеваемости — в Радивиловском (на 20%) и Дубровицком (на 6,5%). Полпроцента до эпидпорога в Березновском районе.
Наименьшее количество обращений к врачам в связи с гриппом и ОРЗ зафиксировано в Демидовском, Дубенском и Корецком районах.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе на карантин закрыли 7 детских садов в Володимирецком районе. Там стремительно росло число больных детей гриппом и ОРВИ.