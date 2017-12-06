На ОРВИ в Украине заболели почти 200 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. В течение недели, с 27 ноября по 3 декабря, гриппом и ОРВИ заболело более 192 тысяч человек, в больницы госпитализировали 27 человек с тяжелой острой респираторной инфекцией. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра гриппа и ОРВИ, передает УНН.
В частности, в бюллетене подчеркивают, что активность гриппа в регионах Украины остается низкой.
Так, ОРВИ заболело 191 428 человек, что типично для этого времени года, однако больше нежели на прошлой неделе на 5%.
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"По данным дозорного эпидемиологического надзора за 48 неделю 2017 зарегистрировано 48 случаев гриппоподобных заболеваний (далее - ГПЗ), среди них много детей до 17 лет выросла до 50%. На отчетной неделе в лечебные учреждения госпитализированы 27 человек, состояние здоровья которых определено как тяжелая острая респираторная инфекция (ТОРИ)", - говорится в сообщении.
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Сообщают, что самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, наименьший в Тернопольской.
Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в условиях стационара дети 0 - 14 лет.
Кроме того, ни в одной из областей Украины эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен. С начала сезона, прививки против гриппа сделала 138 091 человек.