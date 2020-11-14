В Украине за время пандемии на COVID-19 заболели более 26 тысяч медиков - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине за время пандемии заболели COVID-19 более 26 тысяч медиков, из которых умерли 258. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За все время пандемии в Украине заболело 26 422 медицинских работника, из которых умерли 258 медицинских работников. Я хочу акцентировать ваше внимание именно на этих цифрах. Потому что наши медицинские работники...находятся на передовой этой войны с COVID-19... Уже 8 месяцев они истощены, они каждый день спасают людей", - рассказал Степанов.
Поэтому Степанов призвал поддержать медицинских работников в этой борьбе и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.
"Уменьшить нагрузку единственным путем - уменьшить количество заболевших и как следствие меньшая часть людей будет госпитализирована...", - сказал Степанов.
Напомним, министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что если "карантин выходного дня" не даст результатов и Украина придет к локдауну медицинской сферы - будет введен полный локдаун для всей страны.
Как сообщалось, Степанов заявил, что Украина находится на войне, и эта война называется: война с эпидемией коронавируса.
Напомним, в Украине уже 525 тыс. случаев COVID-19 за сутки новый антирекорд - 12 524.
Также за последние сутки наибольшее количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 подтвердили в городе Киеве - более тысячи и в Запорожской области - 805.