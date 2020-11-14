В Україні за час пандемії на COVID-19 захворіли понад 26 тисяч медиків – Степанов

"За весь час пандемії в Україні захворіло 26 422 медичних працівника, з яких померли 258 медичних працівників. Я хочу закцентувати вашу увагу саме на цих цифрах. Тому що наші медичні працівники… знаходяться на передовій цієї війни з COVID-19… Вже 8 місяців вони виснажені, вони кожного дня рятують людей", - розповів Степанов.

Тому Степанов закликав підтримати медичних працівників в цій боротьбі та зменшити навантаження на систему охорони здоров'я.

"Зменшити навантаження єдиним шляхом – зменшити кількість захворівших і як наслідок менша частина людей буде госпіталізована…", - сказав Степанов.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що якщо "карантин вихідного дня" не дасть результатів і Україна прийде до локдауну медичної сфери – буде введено повний локдаун для всієї країни.

Як повідомлялося, Степанов заявив, що Україна знаходиться на війні, і ця війна називається: війна з епідемією коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні вже 525 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 12 524.

Також за останню добу найбільшу кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 підтвердили у місті Києві – понад тисячу та у Запорізькій області – 805.