Ми знаходимось на війні: Степанов про прийняття рішень в умовах COVID-19

“Ми знаходимось на війні, і ця війна називається: війна з епідемією. Що стосується підготовки і готовності системи. На кінець березня початок квітня у нас в країні було „умовних“ 12 тисяч ліжок для лікування хворих на COVID-19, а сьогодні у нас реальних 22 705 ліжок з підведеним киснем... Будь-які заходи, у тому числі протиепідемічні, які ми робимо, ми робимо виходячи з ситуації. З одного боку — з ситуації з захворюваністю на COVID-19, з іншого боку — з можливостей нашої країни суто економічних”, — сказав міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ пояснили, якого ефекту очікують від "карантину вихідного дня"

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження “карантину вихідного дня” — з 14 до 30 листопада 2020 року.



Нові обмеження вже відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного.