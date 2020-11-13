У МОЗ пояснили, якого ефекту очікують від "карантину вихідного дня"

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Запроваджений урядом України “карантин вихідного дня” може сприяти зменшенню кількості нових випадків на COVID-19 на добу. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми “Свобода слова з Савіком Шустером”, передає УНН.

“Коли ми говоримо про карантин вихідного дня, ми говоримо про те, що в ці два дні, коли у нас будуть працювати тільки (окремі — ред.) заклади, у нас буде суттєве зменшення контактів між людьми. Як наслідок ми очікуємо: перше — стабілізацію ситуації, щоб у нас не було такого ураганного зростання, щоб ми зменшили цю динаміку по зростанню”, — сказав міністр.

З його слів, на сьогоднішній день ця динаміка становить вже близько 12 тисяч.

“По-друге, ми навіть сподіваємось, що ми трішечки можемо зменшити кількість захворівших на добу”, — зазначив Степанов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження “карантину вихідного дня” — з 14 до 30 листопада 2020 року.

Нові обмеження вже відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного.

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