У МОЗ пояснили, якого ефекту очікують від "карантину вихідного дня"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Запроваджений урядом України “карантин вихідного дня” може сприяти зменшенню кількості нових випадків на COVID-19 на добу. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми “Свобода слова з Савіком Шустером”, передає УНН.
“Коли ми говоримо про карантин вихідного дня, ми говоримо про те, що в ці два дні, коли у нас будуть працювати тільки (окремі — ред.) заклади, у нас буде суттєве зменшення контактів між людьми. Як наслідок ми очікуємо: перше — стабілізацію ситуації, щоб у нас не було такого ураганного зростання, щоб ми зменшили цю динаміку по зростанню”, — сказав міністр.
З його слів, на сьогоднішній день ця динаміка становить вже близько 12 тисяч.
“По-друге, ми навіть сподіваємось, що ми трішечки можемо зменшити кількість захворівших на добу”, — зазначив Степанов.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження “карантину вихідного дня” — з 14 до 30 листопада 2020 року.
Нові обмеження вже відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного.