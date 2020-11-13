В Минздраве объяснили, какого эффекта ожидают от "карантина выходного дня"

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Введенный правительством Украины "карантин выходного дня" может способствовать уменьшению количества новых случаев COVID-19 в сутки. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", передает УНН.

"Когда мы говорим о карантине выходного дня, мы говорим о том, что в эти два дня, когда у нас будут работать только (отдельные - ред.) заведения, у нас будет существенное уменьшение контактов между людьми. В результате мы ожидаем: первое - стабилизацию ситуации, чтобы у нас не было такого ураганного роста, чтобы мы уменьшили эту динамику по росту", - сказал министр.

По его словам, на сегодняшний день эта динамика составляет уже около 12 тыс.

"Во-вторых, мы даже надеемся, что мы немного можем уменьшить количество заболевших в сутки", - отметил Степанов.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.

Новые ограничения уже отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя , Одессы , Черкасс, Львова и Ровно.

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