В Минздраве объяснили, какого эффекта ожидают от "карантина выходного дня"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Введенный правительством Украины "карантин выходного дня" может способствовать уменьшению количества новых случаев COVID-19 в сутки. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", передает УНН.
"Когда мы говорим о карантине выходного дня, мы говорим о том, что в эти два дня, когда у нас будут работать только (отдельные - ред.) заведения, у нас будет существенное уменьшение контактов между людьми. В результате мы ожидаем: первое - стабилизацию ситуации, чтобы у нас не было такого ураганного роста, чтобы мы уменьшили эту динамику по росту", - сказал министр.
По его словам, на сегодняшний день эта динамика составляет уже около 12 тыс.
"Во-вторых, мы даже надеемся, что мы немного можем уменьшить количество заболевших в сутки", - отметил Степанов.
Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.
Новые ограничения уже отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя , Одессы , Черкасс, Львова и Ровно.