Мы находимся на войне: Степанов о принятии решений в условиях COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина находится на войне, и эта война называется: война с эпидемией коронавируса. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", передает УНН.
"Мы находимся на войне, и эта война называется: война с эпидемией. Что касается подготовки и готовности системы. На конец марта начало апреля у нас в стране было "условных" 12 тыс. коек для лечения больных COVID-19, а сегодня у нас реальных 22705 коек с подведенным кислородом ... Любые мероприятия, в том числе противоэпидемические, которые мы делаем, мы делаем исходя из ситуации. С одной стороны - из ситуации с заболеваемостью COVID-19, с другой стороны - из возможностей нашей страны сугубо экономических", - сказал министр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве объяснили, какого эффекта ожидают от "карантина выходного дня"
Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.
Новые ограничения уже отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя , Одессы , Черкасс, Львова и Ровно.