Немчінов: якщо буде локдаун медсистеми - буде введено повний локдаун для всієї України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Якщо "карантин вихідного дня" не дасть результатів і Україна прийде до локдауну медичної сфери – буде введено повний локдаун для всієї країни. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає кореспондент УНН.
"Насправді це вже неодноразово комунікувалося. Якщо карантин вихідного дня не призведе до падіння захворюваності, якщо ми прийдемо до локдауну медичної системи, а не тільки локдауну сфери послуг, то, звичайно, що у такому випадку, коли лікарі за протоколом вибору хворого будуть обирати, кому надавати послугу, а кому ні, то ми точно перейдемо до повного локдауну", - повідомив чиновник.
Як повідомлялося, в Україні на 8 годину 13 листопада зафіксовано вже 512 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - абсолютний антирекорд для країни - 11 787.
Нагадаємо, Степанов заявляв, що для Міністерства охорони здоров’я та лікарів найкращий сценарій - це повний “локдаун” на мінімум 3 тижні.