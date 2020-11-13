Немчінов: якщо буде локдаун медсистеми - буде введено повний локдаун для всієї України

"Насправді це вже неодноразово комунікувалося. Якщо карантин вихідного дня не призведе до падіння захворюваності, якщо ми прийдемо до локдауну медичної системи, а не тільки локдауну сфери послуг, то, звичайно, що у такому випадку, коли лікарі за протоколом вибору хворого будуть обирати, кому надавати послугу, а кому ні, то ми точно перейдемо до повного локдауну", - повідомив чиновник.

Як повідомлялося, в Україні на 8 годину 13 листопада зафіксовано вже 512 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - абсолютний антирекорд для країни - 11 787.

Нагадаємо, Степанов заявляв, що для Міністерства охорони здоров’я та лікарів найкращий сценарій - це повний “локдаун” на мінімум 3 тижні.