В Україні вже 525 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 12 524

“12 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників”, — повідомив Степанов.

За його словами, також за останню добу:

— госпіталізовано — 1 525 осіб;

— летальних випадків — 191;

— одужало — 4 962 особи;

— здійснено тестувань за добу — 78 179 (зокрема методом ПЛР — 48 054, методом ІФА — 30 125).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 525 176 осіб;

— одужало — 238 811 осіб;

— летальних випадків — 9 508;

— проведено ПЛР-тестувань — 3 876 966.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях”, — зазначив очільник МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ — 49 699 випадків;



Вінницька область — 13 627 випадків;



Волинська область — 18 433 випадки;



Дніпропетровська область — 20 535 випадків;



Донецька область — 16 632 випадки;



Житомирська область — 21 597 випадків;



Закарпатська область — 19 214 випадків;



Запорізька область — 17 616 випадків;



Івано-Франківська область — 27 417 випадків;



Київська область — 23 801 випадок;



Кіровоградська область — 3 572 випадки;



Луганська область — 5 080 випадків;



Львівська область — 36 561 випадок;



Миколаївська область — 11 944 випадки;



Одеська область — 32 090 випадків;



Полтавська область — 14 800 випадків;



Рівненська область — 24 579 випадків;



Сумська область — 17 437 випадків;



Тернопільська область — 23 330 випадків;



Харківська область — 46 886 випадків;



Херсонська область — 6 752 випадки;



Хмельницька область — 22 450 випадків;



Черкаська область — 12 315 випадків;



Чернівецька область — 27 511 випадків;



Чернігівська область — 11 298 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні через COVID-19 почав діяти карантин вихідного дня, під час якого три пари вихідних — з 14 по 30 листопада не працюватиме нічого, крім громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Напередодні нові обмеження відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного, а також у Дніпрі та Івано-Франківську.