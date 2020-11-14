В Україні вже 525 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 12 524
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні на 8 годину суботи зафіксовано вже 525 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд для країни — понад 12,5 тисяч. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.
“12 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників”, — повідомив Степанов.
За його словами, також за останню добу:
— госпіталізовано — 1 525 осіб;
— летальних випадків — 191;
— одужало — 4 962 особи;
— здійснено тестувань за добу — 78 179 (зокрема методом ПЛР — 48 054, методом ІФА — 30 125).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 525 176 осіб;
— одужало — 238 811 осіб;
— летальних випадків — 9 508;
— проведено ПЛР-тестувань — 3 876 966.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях”, — зазначив очільник МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
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- м. Київ — 49 699 випадків;
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- Вінницька область — 13 627 випадків;
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- Волинська область — 18 433 випадки;
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- Дніпропетровська область — 20 535 випадків;
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- Донецька область — 16 632 випадки;
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- Житомирська область — 21 597 випадків;
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- Закарпатська область — 19 214 випадків;
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- Запорізька область — 17 616 випадків;
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- Івано-Франківська область — 27 417 випадків;
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- Київська область — 23 801 випадок;
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- Кіровоградська область — 3 572 випадки;
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- Луганська область — 5 080 випадків;
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- Львівська область — 36 561 випадок;
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- Миколаївська область — 11 944 випадки;
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- Одеська область — 32 090 випадків;
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- Полтавська область — 14 800 випадків;
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- Рівненська область — 24 579 випадків;
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- Сумська область — 17 437 випадків;
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- Тернопільська область — 23 330 випадків;
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- Харківська область — 46 886 випадків;
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- Херсонська область — 6 752 випадки;
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- Хмельницька область — 22 450 випадків;
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- Черкаська область — 12 315 випадків;
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- Чернівецька область — 27 511 випадків;
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- Чернігівська область — 11 298 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні через COVID-19 почав діяти карантин вихідного дня, під час якого три пари вихідних — з 14 по 30 листопада не працюватиме нічого, крім громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.
Напередодні нові обмеження відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного, а також у Дніпрі та Івано-Франківську.