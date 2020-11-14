В Україні вже 525 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 12 524

ukru
10:24 • 38224 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 85634 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 98029 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 125216 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 118209 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 120468 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 122289 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106720 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113416 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92812 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 117258 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 100229 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 105628 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 64462 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 60777 перегляди
Публікації
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 12436 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 17637 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 125217 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 100254 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 118382 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 13249 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 28014 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 101260 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 120066 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 119775 перегляди
Актуальне
В Україні вже 525 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 12 524

В Україні вже 525 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 12 524

Київ • УНН

 • 24974 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні на 8 годину суботи зафіксовано вже 525 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд для країни — понад 12,5 тисяч. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.

“12 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників”, — повідомив Степанов.

За його словами, також за останню добу:

— госпіталізовано — 1 525 осіб;

— летальних випадків — 191;

— одужало — 4 962 особи;

— здійснено тестувань за добу — 78 179 (зокрема методом ПЛР — 48 054, методом ІФА — 30 125).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 525 176 осіб;

— одужало — 238 811 осіб;

— летальних випадків — 9 508;

— проведено ПЛР-тестувань — 3 876 966.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях”, — зазначив очільник МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 49 699 випадків;
  • Вінницька область — 13 627 випадків;
  • Волинська область — 18 433 випадки;
  • Дніпропетровська область — 20 535 випадків;
  • Донецька область — 16 632 випадки;
  • Житомирська область — 21 597 випадків;
  • Закарпатська область — 19 214 випадків;
  • Запорізька область — 17 616 випадків;
  • Івано-Франківська область — 27 417 випадків;
  • Київська область — 23 801 випадок;
  • Кіровоградська область — 3 572 випадки;
  • Луганська область — 5 080 випадків;
  • Львівська область — 36 561 випадок;
  • Миколаївська область — 11 944 випадки;
  • Одеська область — 32 090 випадків;
  • Полтавська область — 14 800 випадків;
  • Рівненська область — 24 579 випадків;
  • Сумська область — 17 437 випадків;
  • Тернопільська область — 23 330 випадків;
  • Харківська область — 46 886 випадків;
  • Херсонська область — 6 752 випадки;
  • Хмельницька область — 22 450 випадків;
  • Черкаська область — 12 315 випадків;
  • Чернівецька область — 27 511 випадків;
  • Чернігівська область — 11 298 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні через COVID-19 почав діяти карантин вихідного дня, під час якого три пари вихідних — з 14 по 30 листопада не працюватиме нічого, крім громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Напередодні нові обмеження відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного, а також у Дніпрі та Івано-Франківську.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92