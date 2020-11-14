В Украине уже 525 тыс. случаев COVID-19 в сутки новый антирекорд — 12 524
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине на 8:00 субботы зафиксировано уже 525 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд для страны — более 12,5 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
“12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников”, — сообщил Степанов.
По его словам, также за последние сутки:
— госпитализированы — 1525 человек;
— летальных случаев — 191;
— выздоровели — 4962 человека;
— проведено тестирований за сутки — 78 179 (в том числе методом ПЦР — 48 054, методом ИФА — 30125).
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 525 176 человек;
— выздоровели — 238 811 человек;
— летальных случаев — 9 508;
— проведено ПЦР-тестов — 3 876 966.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях”, — отметил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
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- г. Киев — 49 699 случаев;
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- Винницкая область — 13 627 случаев;
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- Волынская область — 18 433 случая;
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- Днепропетровская область — 20 535 случаев;
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- Донецкая область — 16 632 случая;
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- Житомирская область — 21 597 случаев;
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- Закарпатская область — 19 214 случаев;
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- Запорожская область — 17 616 случаев;
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- Ивано-Франковская область — 27 417 случаев;
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- Киевская область — 23 801 случай;
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- Кировоградская область — 3572 случая;
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- Луганская область — 5 080 случаев;
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- Львовская область — 36 561 случай;
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- Николаевская область — 11 944 случаи;
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- Одесская область — 32 090 случаев;
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- Полтавская область — 14 800 случаев;
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- Ровенская область — 24 579 случаев;
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- Сумская область — 17 437 случаев;
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- Тернопольская область — 23 330 случаев;
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- Харьковская область — 46 886 случаев;
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- Херсонская область — 6 752 случая;
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- Хмельницкая область — 22 450 случаев;
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- Черкасская область — 12 315 случаев;
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- Черновицкая область — 27 511 случаев;
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- Черниговская область — 11 298 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине из-за COVID-19 начал действовать карантин выходного дня, во время которого три пары выходных — с 14 по 30 ноября не будет работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Накануне новые ограничения отказались выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно, а также в Днепре и Ивано-Франковске.