МОЗ назвало регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За останню добу найбільшу кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 підтвердили у місті Києві – понад тисячу та у Запорізькій області – 805. Про це у Facebook написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях", - написав Степанов.
Статистика захворювань у Києві та по областях така:
• Місто Київ – 49 699 випадків;
• Вінницька область – 13 627 випадків;
• Волинська область – 18 433 випадки;
• Дніпропетровська область – 20 535 випадків;
• Донецька область – 16 632 випадки;
• Житомирська область – 21 597 випадків;
• Закарпатська область – 19 214 випадків;
• Запорізька область – 17 616 випадків;
• Івано-Франківська область – 27 417 випадків;
• Київська область – 23 801 випадок;
• Кіровоградська область – 3 572 випадки;
• Луганська область – 5 080 випадків;
• Львівська область – 36 561 випадок;
• Миколаївська область – 11 944 випадки;
• Одеська область – 32 090 випадків;
• Полтавська область – 14 800 випадків;
• Рівненська область – 24 579 випадків;
• Сумська область – 17 437 випадків;
• Тернопільська область – 23 330 випадків;
• Харківська область – 46 886 випадків;
• Херсонська область – 6 752 випадки;
• Хмельницька область – 22 450 випадків;
• Черкаська область – 12 315 випадків;
• Чернівецька область – 27 511 випадків;
• Чернігівська область – 11 298 випадків.
• Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні вже 525 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 12 524.