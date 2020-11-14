Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 подтвердили в городе Киеве - более тысячи и в Запорожской области - 805. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях", - написал Степанов.

Статистика заболеваний в Киеве и по областям такова:

• Город Киев - 49 699 случаев;
• Винницкая область - 13 627 случаев;
• Волынская область - 18 433 случая;
• Днепропетровская область - 20 535 случаев;
• Донецкая область - 16 632 случая;
• Житомирская область - 21 597 случаев;
• Закарпатская область - 19 214 случаев;
• Запорожская область - 17 616 случаев;
• Ивано-Франковская область - 27 417 случаев;
• Киевская область - 23 801 случай;
• Кировоградская область - 3 572 случая;
• Луганская область - 5 080 случаев;
• Львовская область - 36 561 случай;
• Николаевская область - 11 944 случая;
• Одесская область - 32 090 случаев;
• Полтавская область - 14 800 случаев;
• Ровенская область - 24 579 случаев;
• Сумская область - 17 437 случаев;
• Тернопольская область - 23 330 случаев;
• Харьковская область - 46 886 случаев;
• Херсонская область - 6 752 случая;
• Хмельницкая область - 22 450 случаев;
• Черкасская область - 12 315 случаев;
• Черновицкая область - 27 511 случаев;
• Черниговская область - 11 298 случаев.
• Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине уже 525 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 12 524.

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