В Украине уже 4,63 млн случаев COVID-19, за сутки - 33 330

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,63 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 16 февраля, - более 33 тысяч, рост по сравнению с показателем днем ранее. При этом количество выздоровевших - почти 28 тысяч второй день подряд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.