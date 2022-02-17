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В Украине уже 4,63 млн случаев COVID-19, за сутки - 33 330

Киев • УНН

 • 20466 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,63 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 16 февраля, - более 33 тысяч, рост по сравнению с показателем днем ранее. При этом количество выздоровевших - почти 28 тысяч второй день подряд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 16 февраля в Украине зафиксировано 33 330 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано - 3 284 человека;
  • летальных случаев - 259;
  • выздоровело - 27 441 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 4 637 260 человек;
  • выздоровело - 3 866 755 человек;
  • летальных случаев - 103 824;
  • проведено ПЦР-тестирования - 19 235 891.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 2 837, медработников - 961.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов разрешено только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

С 30 декабря все области были в "желтой" зоне.

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область. С 11 февраля Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области также перешли в "красную" зону.

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