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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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В Україні вже 4,63 млн випадків COVID-19, за добу - 33 330

В Україні вже 4,63 млн випадків COVID-19, за добу - 33 330

Київ • УНН

 • 20467 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,63 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 16 лютого, - понад 33 тисячі, зростання проти показника днем раніше. При цьому кількість одужалих - майже 28 тисяч другий день поспіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 16 лютого в Україні зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 284 особи;
  • летальних випадків – 259;
  • одужало – 27 441 особа.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 4 637 260 осіб;
  • одужало – 3 866 755 осіб;
  • летальних випадків – 103 824;
  • проведено ПЛР-тестувань – 19 235 891.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 2 837, медпрацівників – 961.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у "жовтих" зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.

15 грудня карантин в Україні продовжили до квітня.

З 30 грудня всі області були у "жовтій" зоні.

20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.

З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область. Із 11 лютого Закарпатська, Луганська та Хмельницька області також перейшли у "червону" зону.

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