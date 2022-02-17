В Україні вже 4,63 млн випадків COVID-19, за добу - 33 330

КИЇВ. 17 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,63 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 16 лютого, - понад 33 тисячі, зростання проти показника днем раніше. При цьому кількість одужалих - майже 28 тисяч другий день поспіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.