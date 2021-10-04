В Украине уже 2,46 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 821
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,46 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 октября, - 4,8 тысячи, уменьшение против показателя днем ранее, однако традиционное для выходных. Госпитализировано за сутки при этом 2 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 3 октября 2021 года в Украине зафиксировано 4 821 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 2 092 человека;
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- летальных случаев - 114;
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- выздоровели - 1 116 человек.
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- протестировано: методом ПЦР - 16 214 человек, методом ИФА - 2525 человек, экспресс-тестами - 11 848 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 460 010 человек;
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- выздоровели - 2 264 523 лица;
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- летальных исходов - 56 889;
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- проведено ПЦР-тестов - 12 966 892.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 448, медработников - 50.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.