В Украине уже 2,46 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 821

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,46 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 октября, - 4,8 тысячи, уменьшение против показателя днем ранее, однако традиционное для выходных. Госпитализировано за сутки при этом 2 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.