В Украине уже 2,44 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 809
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,44 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 октября, - почти 12000, что меньше, чем предыдущей эпохи. Госпитализировано за сутки при этом более 2,6 тысячи человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
“За сутки 1 октября 2021 в Украине зафиксировано 11 809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1104, медработников — 235)”, — сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализированы — 2692 человека;
◾️ летальных случаев — 203;
◾️ выздоровели — 3469 человек.
За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР — 46962 лица,
◾️ методом ИФА — 11787 человек,
◾️ экспресс-тестами — 32354 человека.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 2447222 лица;
◾️ выздоровели — 2261924 лица;
◾️ летальных случаев — 56 649;
◾️ проведения ПЦР-тестов — 12922388.
Детали
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на девятнадцатом месте по распространению и на девятнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения “желтой” и “красной” зон. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября.