В Украине уже 2,44 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 809

КИЕВ. 2 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,44 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 октября, - почти 12000, что меньше, чем предыдущей эпохи. Госпитализировано за сутки при этом более 2,6 тысячи человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.