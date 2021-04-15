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В Украине начали вакцинацию участников Олимпийских игр в Токио

В Украине начали вакцинацию участников Олимпийских игр в Токио

Киев  •  УНН

 • 20241 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине в четверг, 15 апреля, начали вакцинацию от COVID-19 украинских паралимпийцев и олимпийцев вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию министра здравоохранения Максима Степанова и НОК Украины.

Цитата:

"Сегодня начали вакцинацию наших спортсменов - паралимпийцев, олимпийцев накануне их участия в Олимпийских играх. Они одними из первых получили прививки вакциной CoronaVac. Мы хотим, чтобы все приехали на эти соревнования без каких-либо ограничений, хотим видеть украинский флаг, слышать украинский гимн и гордиться победами наших спортсменов", - написал Степанов в Facebook.

Детали

Глава Минздрава отметил, что паралимпийцы и олимпийцы - гордость и надежда страны. "Они достойно защищают имидж Украины на мировой спортивной арене, а наша задача - сохранить их здоровье и жизнь", - добавил Степанов.

Министр отметил, что вакцинация является добровольной, спортсмены пришли на нее сознательно. "После прививки все чувствовали себя хорошо", - отметил Степанов.

По данным НОК, сегодня первыми прививки получили спортсмены и тренеры Федерации стрельбы Украины, которые готовятся к участию в Играх ХХХІ Олимпиады в Токио. "Вакцинацию уже прошли: олимпийский чемпион Пекина-2008 Александр Петров, серебряный призер Игр в Рио-2016 Сергей Кулиш и еще 14 спортсменов и их тренеров, которые будут участвовать в Играх ХХХІ Олимпиады Токио-2020", - указали в НОК.

"В директивных документах и в ходе консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц было подчеркнуто, что вакцинация не будет обязательной для участия в Играх. Однако мы должны понимать, что это, в первую очередь - безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ", - подчеркнул министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Сейчас Минмолодьспорт получил 1500 вакцин, благодаря тесному сотрудничеству с Министерством здравоохранения Украины.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Она должна была составить 200 тыс. доз. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста.

По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине должна была начаться уже 13 апреля.

При этом, по данным Минздрава, утром 16 апреля прибудет первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX.

Ранее Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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