В Україні розпочали вакцинацію учасників Олімпійських ігор в Токіо

ukru
19:01 • 2845 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 101516 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 132288 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 112257 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 130016 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145531 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167137 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199423 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 307150 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192659 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122122 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 130856 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 144022 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 156734 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 123086 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 110567 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 307151 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242255 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 336033 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 329624 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 59507 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108789 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109706 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106762 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120134 перегляди
Актуальне
В Україні розпочали вакцинацію учасників Олімпійських ігор в Токіо

В Україні розпочали вакцинацію учасників Олімпійських ігор в Токіо

Київ • УНН

 • 20244 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Україні у четвер, 15 квітня, розпочали вакцинацію від COVID-19 українських паралімпійців та олімпійців вакциною CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію міністра охорони здоров'я Максима Степанова та НОК України.

Цитата:

"Сьогодні розпочали вакцинацію наших спортсменів – паралімпійців, олімпійців напередодні їх участі в Олімпійських іграх. Вони одними з перших отримали щеплення вакциною CoronaVac. Ми хочемо, щоб всі приїхали на ці змагання без будь-яких обмежень, хочемо бачити український прапор, чути український гімн і пишатися перемогами наших спортсменів", - написав Степанов у Facebook.

Деталі

Голова МОЗ відзначив, що паралімпійці та олімпійці – гордість і надія країни. "Вони гідно захищають імідж України на світовій спортивній арені, а наше завдання – зберегти їхнє здоров'я і життя", - додав Степанов.

Міністр наголосив, що вакцинація є добровільною, спортсмени прийшли на неї свідомо. "Після щеплення всі почувалися добре", - зауважив Степанов.

За даними НОК, сьогодні першими щеплення отримали спортсмени та тренери Федерації стрільби України, які готуються до участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо. "Вакцинацію вже пройшли: Олімпійський чемпіон Пекіну-2008 Олександр Петрів, срібний призер Ігор в Ріо-2016 Сергій Куліш й ще 14 спортсменів та їх тренерів, які братимуть участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020", - вказали у НОК.

"У директивних документах та під час консультацій з національними олімпійськими комітетами країн-учасниць було підкреслено, що вакцинація не буде обов’язковою для участі в Іграх. Однак, ми повинні розуміти, що це, в першу чергу - безпека та повага до всіх оточуючих, щоб захистити не тільки учасників, але й сам японський народ", - наголосив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Наразі Мінмолодьспорт отримав 1500 вакцин, дякуючи тісній співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона мала становити 200 тисяч доз. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні мала розпочатися вже 13 квітня.

При цьому, за даними МОЗ, зранку 16 квітня прибуде перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX.

Раніше Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19

Звернутися з питань розміщення реклами