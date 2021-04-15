В Україні розпочали вакцинацію учасників Олімпійських ігор в Токіо

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"Сьогодні розпочали вакцинацію наших спортсменів – паралімпійців, олімпійців напередодні їх участі в Олімпійських іграх. Вони одними з перших отримали щеплення вакциною CoronaVac. Ми хочемо, щоб всі приїхали на ці змагання без будь-яких обмежень, хочемо бачити український прапор, чути український гімн і пишатися перемогами наших спортсменів", - написав Степанов у Facebook.

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Голова МОЗ відзначив, що паралімпійці та олімпійці – гордість і надія країни. "Вони гідно захищають імідж України на світовій спортивній арені, а наше завдання – зберегти їхнє здоров'я і життя", - додав Степанов.

Міністр наголосив, що вакцинація є добровільною, спортсмени прийшли на неї свідомо. "Після щеплення всі почувалися добре", - зауважив Степанов.

За даними НОК, сьогодні першими щеплення отримали спортсмени та тренери Федерації стрільби України, які готуються до участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо. "Вакцинацію вже пройшли: Олімпійський чемпіон Пекіну-2008 Олександр Петрів, срібний призер Ігор в Ріо-2016 Сергій Куліш й ще 14 спортсменів та їх тренерів, які братимуть участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020", - вказали у НОК.

"У директивних документах та під час консультацій з національними олімпійськими комітетами країн-учасниць було підкреслено, що вакцинація не буде обов’язковою для участі в Іграх. Однак, ми повинні розуміти, що це, в першу чергу - безпека та повага до всіх оточуючих, щоб захистити не тільки учасників, але й сам японський народ", - наголосив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Наразі Мінмолодьспорт отримав 1500 вакцин, дякуючи тісній співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона мала становити 200 тисяч доз. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні мала розпочатися вже 13 квітня.

При цьому, за даними МОЗ, зранку 16 квітня прибуде перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX.

Раніше Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.