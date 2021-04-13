Зранку у п'ятницю 16 квітня прибуде перша партія вакцини Pfizer – Степанов

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"Ми очікуємо 16 квітня, в п’ятницю зранку повинен прибути літак зі 117 тисячами доз вакцини Pfizer", - повідомив Степанов.

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На питання про те, чи буде очільник МОЗ зустрічати прибуття вакцини Pfizer, Степанов відповів, що у нього, як у міністра, є значно важливіші завдання.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

На сьогодні, за даними МОЗ, в Україні щеплення від коронавірусної хвороби цим препаратом отримало вже понад 388 401 осіб.

Також в Україні вже почалася постачання по регіонах першої партії вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

Раніше Степанов також розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже найближчими місяцями.

До того ж раніше він повідомляв, що Україна чекає постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.