В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac

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“До Полтавської області прибуло майже 8 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Ця вакцина містить у своєму складі інактивований („вбитий“) вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Така технологія безпечна, успішно використовується для виготовлення вакцин від грипу, тифу, холери, коклюшу, поліомієліту та дифтерії. Інтервал між введенням 14-28 днів”, — написав Синєгубов.

Деталі

За його словами, із вакциною CoronaVac буде працювати три мобільних бригади, що пройшли відповідні навчання — із Полтави, Кременчука та Лубен.

“Найперше цією вакциною будемо щеплювати контингент, який відбуватиме в Конго, патрульну поліцію, працівників, які будуть забезпечувати проведення ЗНО, маломобільні групи населення й особи які доглядають”, — зазначив Синєгубов.

Що було раніше

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що відсьогодні, 13 квітня, в Україні розпочинається процес щеплення вакциною Coronavac виробництва компанії Sinovac Biotech.



Що відомо про CoronaVac

Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).

Вакцину CoronaVac активно використовують в Туреччині. Тут проводили третю фазу досліджень препарату.

Щеплення вакциною CoronaVac одним з перших у січні зробив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Також нею щепився і 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій. Загалом Туреччина закупила 50 млн доз вакцини CoronaVac.

CoronaVac в Україні

25 березня до України з Китаю прибула перша партія (215 тис. доз) із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac.

Фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%.

Окрім цього технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.