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Дослідження вакцини CoronaVac: у 90% виробляється імунітет до COVID-19 і майже немає "побочки"

Дослідження вакцини CoronaVac: у 90% виробляється імунітет до COVID-19 і майже немає "побочки"

Київ • УНН

 • 23262 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Розробники клінічного дослідження вакцини Sinovac у Чилі представили перші результати, в яких було встановлено, що вона має "хороший профіль безпеки" з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Про це пише чилійське видання Biobiochile, передає УНН.

Деталі дослідження

Так, вчені з Католицького університету та Інституту імунології та імунотерапії "Міленіум" підвели підсумки свого клінічного дослідження CoronaVac на третій фазі в Чилі з позитивними результатами за якістю, імуногенності та безпеки.

У випробуванні взяли участь понад 2000 добровольців - медичні працівники і населення в цілому (старше 18 років), які отримали дози вакцини або плацебо, розділені 14 або 28 днями. Дослідження почалося в листопаді 2020 року.

Член дослідницької групи доктор Сьюзан Буено запевнила, що вакцина CoronaVac сприяє виробленню антитіл з нейтралізуючою здатністю, яка збільшується через два-чотири тижні після другої дози, досягаючи 90% від кількості щеплених.

Що стосується безпеки CoronaVac, повідомлялося лише про незначні побічні реакції, таких як короткочасний легкий біль в місці вакцинації (рука), і менше 5% мали короткочасну субфебрильну температуру. За словами дослідників, серйозних побічних ефектів не спостерігалося, що підтверджує дуже хороший профіль безпеки вакцини.

Дослідження продовжить оцінку імунної відповіді через 6 місяців і один рік після вакцинації добровольців, щоб встановити, як довго зберігається імунітет.

Вакцини в Україні

Зараз Україна використовує вакцину Covishield розробника AstraZeneca виробництва Індії і очікує найближчим часом постачання CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Також у МОЗ повідомили, що першу партію вакцин від коронавируса компанії Pfizer (США) Україна отримає вже в квітні.

Доповнення

Раніше вірусолог Володимир Широбоков пояснив, що вакцини Covishield і CoronaVac мають різну технологію виробництва. Якщо перша - це векторна вакцина на основі аденовірусу, то CoronaVac - традиційна інактивована вакцина на основі "убитого" вірусу. Незважаючи на те, що принцип отримання вакцин різний, принцип дії один і той же - синтез антитіл проти коронавірусного білка S, які нейтралізує вірус, розповів професор.

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