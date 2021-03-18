Дослідження вакцини CoronaVac: у 90% виробляється імунітет до COVID-19 і майже немає "побочки"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Розробники клінічного дослідження вакцини Sinovac у Чилі представили перші результати, в яких було встановлено, що вона має "хороший профіль безпеки" з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Про це пише чилійське видання Biobiochile, передає УНН.
Деталі дослідження
Так, вчені з Католицького університету та Інституту імунології та імунотерапії "Міленіум" підвели підсумки свого клінічного дослідження CoronaVac на третій фазі в Чилі з позитивними результатами за якістю, імуногенності та безпеки.
У випробуванні взяли участь понад 2000 добровольців - медичні працівники і населення в цілому (старше 18 років), які отримали дози вакцини або плацебо, розділені 14 або 28 днями. Дослідження почалося в листопаді 2020 року.
Член дослідницької групи доктор Сьюзан Буено запевнила, що вакцина CoronaVac сприяє виробленню антитіл з нейтралізуючою здатністю, яка збільшується через два-чотири тижні після другої дози, досягаючи 90% від кількості щеплених.
Що стосується безпеки CoronaVac, повідомлялося лише про незначні побічні реакції, таких як короткочасний легкий біль в місці вакцинації (рука), і менше 5% мали короткочасну субфебрильну температуру. За словами дослідників, серйозних побічних ефектів не спостерігалося, що підтверджує дуже хороший профіль безпеки вакцини.
Дослідження продовжить оцінку імунної відповіді через 6 місяців і один рік після вакцинації добровольців, щоб встановити, як довго зберігається імунітет.
Вакцини в Україні
Зараз Україна використовує вакцину Covishield розробника AstraZeneca виробництва Індії і очікує найближчим часом постачання CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Також у МОЗ повідомили, що першу партію вакцин від коронавируса компанії Pfizer (США) Україна отримає вже в квітні.
Доповнення
Раніше вірусолог Володимир Широбоков пояснив, що вакцини Covishield і CoronaVac мають різну технологію виробництва. Якщо перша - це векторна вакцина на основі аденовірусу, то CoronaVac - традиційна інактивована вакцина на основі "убитого" вірусу. Незважаючи на те, що принцип отримання вакцин різний, принцип дії один і той же - синтез антитіл проти коронавірусного білка S, які нейтралізує вірус, розповів професор.