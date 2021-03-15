Вирусолог назвал отличие Covishield от CoronaVac, которую ожидает Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В чем разница между двумя вакцинами, которые вскоре будут одновременно использоваться в Украине, рассказал в комментарии УНН академик НАН и НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медуниверситета им. Богомольца Владимир Широбоков.
По его словам, вакцины Covishield и CoronaVac имеют разную технологию производства. Если первая — это векторная вакцина на основе аденовируса, то CoronaVac — традиционная инактивированная вакцина на основе “убитого” вируса.
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“Инактивированная вакцина — это традиционная вакцина. Исторически в календаре прививок и вирусологии в общем у нас используется много инактивированных вакцин”, — говорит Широбоков.
Детали
Несмотря на то, что принцип получения вакцин разный, принцип действия один и тот же — синтез антител против коронавирусного белка S, которые нейтрализирует вирус, продолжил профессор.
Вакцина CoronaVac, так же как и Covishield, будет двухдозовая.
“Сравнивать вакцины, чтобы выбирать — я думаю, нужно выбирать то, что есть. У нас лимитированные вакцины. Пока вакцинальный процесс раскачивается медленно, но я думаю, в ближайшее время он станет интенсивным и главное, чтоб хватило вакцин”, — подчёркивает Широбоков.
Вакцинация в Украине
Состоянием на 15 марта более 250 тысяч украинцев уже записались в лист ожидания прививки от COVID-19. Больше всего записалось из Киева и Львовской, Днепропетровской и Киевской областей. Сейчас Украина использует вакцину Covishield разработчика AstraZeneca производства Индии и ожидает в ближайшее время поставку CoronaVac производства Sinovac Biotech.