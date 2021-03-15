Вірусолог назвав відмінність Covishield від CoronaVac, яку очікує Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У чому різниця між двома вакцинами, які незабаром будуть одночасно використовуватися в Україні, розповів у коментарі УНН академік НАН і НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медуніверситету ім. Богомольця Володимир Широбоков.
За його словами, вакцини Covishield і CoronaVac мають різну технологію виробництва. Якщо перша — це векторна вакцина на основі аденовірусу, то CoronaVac — традиційна інактивована вакцина на основі “вбитого” вірусу.
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“Інактивована вакцина — це традиційна вакцина. Історично в календарі щеплень і вірусології в загальному у нас використовується багато інактивованих вакцин”, — каже Широбоков.
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Незважаючи на те, що принцип отримання вакцин різний, принцип дії один і той самий — синтез антитіл проти коронавірусного білка S, які нейтралізує вірус, продовжив професор.
Вакцина CoronaVac, так само як і Covishield, буде двохдозова.
“Порівнювати вакцини, щоб вибирати — я думаю, потрібно вибирати те, що є. У нас лімітовані вакцини. Поки вакцинальний процес розгойдується повільно, але я думаю, найближчим часом він стане інтенсивним і головне, щоб вистачило вакцин”, - наголошує Широбоков.
Вакцинація в Україні
Станом на 15 березня, понад 250 тисяч українців вже записалися в лист очікування щеплення від COVID-19. Найбільше записалося з Києва та Львівської, Дніпропетровської та Київської областей. Зараз Україна використовує вакцину Covishield розробника AstraZeneca виробництва Індії і очікує найближчим часом постачання CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.