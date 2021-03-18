Исследования вакцины CoronaVac: у 90% вырабатывается иммунитет к COVID-19 и почти нет “побочки”

КИЕВ. 18 марта. УНН. Разработчики клинического исследования вакцины Sinovac в Чили представили первые результаты, в которых было установлено, что она имеет “хороший профиль безопасности” с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Об этом пишет чилийское издание Biobiochile, передает УНН.