Исследования вакцины CoronaVac: у 90% вырабатывается иммунитет к COVID-19 и почти нет “побочки”
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Разработчики клинического исследования вакцины Sinovac в Чили представили первые результаты, в которых было установлено, что она имеет “хороший профиль безопасности” с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Об этом пишет чилийское издание Biobiochile, передает УНН.
Детали исследования
Так, ученые из Католического университета и Института иммунологии и иммунотерапии “Миллениум” подвели итоги своего клинического исследования CoronaVac на третьей фазе в Чили с положительными результатами по качеству, иммуногенности и безопасности.
В испытании приняли участие более 2000 добровольцев — медицинские работники и население в целом (старше 18 лет), получившие дозы вакцины или плацебо, разделенные 14 или 28 днями. Исследование началось в ноябре 2020 года.
Член исследовательской группы доктор Сьюзан Буэно заверила, что вакцина CoronaVac способствует выработке антител с нейтрализующей способностью, которая увеличивается через две-четыре недели после второй дозы, достигая 90% от числа привитых.
Что касается безопасности CoronaVac, сообщалось лишь о незначительных побочных реакциях, таких как кратковременная легкая боль в месте вакцинации (рука), и менее 5% имели кратковременную субфебрильную температуру. По словам исследователей, серьезных побочных эффектов не наблюдалось, что подтверждает очень хороший профиль безопасности вакцины.
Исследование продолжит оценку иммунного ответа через 6 месяцев и один год после вакцинации добровольцев, чтобы установить, как долго сохраняется иммунитет.
Вакцины в Украине
Сейчас Украина использует вакцину Covishield разработчика AstraZeneca производства Индии и ожидает в ближайшее время поставку CoronaVac производства Sinovac Biotech.
Также в МОЗ сообщили, что первую партию вакцин от коронавируса компании Pfizer (США) Украина получит уже в апреле.
Дополнение
Ранее вирусолог Владимир Широбоков объяснил, что вакцины Covishield и CoronaVac имеют разную технологию производства. Если первая — это векторная вакцина на основе аденовируса, то CoronaVac — традиционная инактивированная вакцина на основе “убитого” вируса. Несмотря на то, что принцип получения вакцин разный, принцип действия один и тот же — синтез антител против коронавирусного белка S, которые нейтрализирует вирус, рассказал профессор.