Відсьогодні в Україні розпочинається процес щеплення вакциною від Sinovac - Степанов

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“Міністерство охорони здоров’я закінчило всі процеси перевірки лабораторного контролю вакцини Coronavac виробництва компанії Sinovac. Відсьогодні розпочинаємо процес щеплення цією вакциною. Україна отримала першу партію в обсязі 215 000 доз”, — сказав міністр.

Деталі

Всього, за словами Степанова, Україною було законтрактовано 1,9 млн доз цієї вакцини.

“Решта, 1,7 млн доз, які залишилось отримати за цим контрактом, будуть поставлені найближчим часом. Ми розраховуємо на поставку протягом квітня-травня цього року”, — зазначив він.

Вакцини будуть в першу чергу використовуватись для маломобільних груп населення, а також людей, які за ними доглядають. Також вакцинувати будуть освітян, які братимуть участь в організації і проведенні ЗНО.

Ще одна категорія — олімпійці і паралімпійці, що готуються до олімпіади в Токіо; а також правоохоронці працівники Національної поліції та ЗСУ.

Що відомо про CoronaVac

Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).



Вакцину CoronaVac активно використовують в Туреччині. Тут проводили третю фазу досліджень препарату.

Щеплення вакциною CoronaVac одним з перших у січні зробив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Також нею щепився і 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій. Загалом Туреччина закупила 50 млн доз вакцини CoronaVac.

CoronaVac в Україні

25 березня до України з Китаю прибула перша партія (215 тис. доз) із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac.

Фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%.



Окрім цього технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.