С сегодняшнего дня в Украине начинается процесс прививки вакциной от Sinovac - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. С сегодняшнего дня, 13 апреля, в Украине начинается процесс прививки вакциной Coronavac производства компании Sinovac Biotech. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает корреспондент УНН.
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“Министерство здравоохранения закончило все процессы проверки лабораторного контроля вакцины Coronavac производства компании Sinovac. С сегодняшнего дня начинаем процесс прививки этой вакциной. Украина получила первую партию в объеме 215 тысяч доз”, — сказал министр.
Детали
Всего, по словам Степанова, Украиной было законтрактовано 1,9 млн доз этой вакцины.
“Остальные, 1,7 млн доз, которые осталось получить по этому контракту, будут поставлены в ближайшее время. Мы рассчитываем на поставку в течение апреля-мая этого года”, — отметил он.
Вакцины будут в первую очередь использоваться для маломобильных групп населения, а также людей, которые за ними ухаживают. Также вакцинировать будут педагогов, участвующих в организации и проведении ВНО.
Еще одна категория — олимпийцы и паралимпийцы, которые готовятся к олимпиаде в Токио; а также правоохранители работники Национальной полиции и ВСУ.
Что известно о CoronaVac
Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет “хороший профиль безопасности” с антителами в 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов — только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).
Вакцину CoronaVac активно используют в Турции. Здесь проводили третью фазу исследований препарата.
Прививки вакциной CoronaVac одним из первых в январе сделал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также ею привился и 81-летний Вселенский патриарх Варфоломей. В общем Турция закупила 50 млн доз вакцины CoronaVac.
CoronaVac в Украине
25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тыс. доз) из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac.
Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.
Кроме этого технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, исключающих человеческий фактор.