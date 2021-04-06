Китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83% - Університет Богомольця

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“Частота алергічних реакцій при дослідженнях вакцини Sinovac становила не більше ніж 3 десятих відсотка, тобто 0,3. Причому, в тих дослідженнях, які проводилися, не було зареєстровано жодного випадку тяжких реакцій, смерті або анафілактичного шоку, тож, у принципі, можемо говорити про високу ефективність та безпеку в застосуванні цієї вакцини”, — повідомив професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Дубров.

Що відомо про CoronaVac

Вакцину CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech, перші 215 тис. доз якої вже прибули в Україну, активно використовують в Туреччині. Тут проводили третю фазу досліджень препарату.

Щеплення вакциною CoronaVac одним з перших у січні зробив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Також нею щепився і 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій. Загалом Туреччина закупила 50 млн доз вакцини CoronaVac. Станом на 1 квітня в країні щеплено проти COVID-19 більше ніж 16 млн людей, з них майже 7 млн отримали по дві дози вакцини.

Доповнення

25 березня до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року. До того ж міністр Степанов повідомив, що найближчими днями у МОЗ планують підписати нові контракти на закупівлю ще 15 млн доз вакцин від COVID-19.