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Китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83% - Университет Богомольца

Китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83% - Университет Богомольца

Киев  •  УНН

 • 20401 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Китайская вакцина CoronaVac производства Sinovac Biotech имеет эффективность 83%, сообщили во время брифинга специалисты Университета имени Богомольца, передает УНН.

Цитата

“Частота аллергических реакций при исследованиях вакцины Sinovac составляла не более 3 десятых процента, то есть 0,3. Причем, в этих исследованиях, которые проводились, не было зарегистрировано ни одного случая тяжелых реакций, смерти или анафилактического шока, поэтому, в принципе, можем говорить о высокой эффективности и безопасности в применении этой вакцины”, — сообщил профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Дубров.

Что известно о CoronaVac

Вакцину CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech, первые 215 тыс. доз которой уже прибыли в Украину, активно используют в Турции. Здесь проводили третью фазу исследований препарата.

Прививки вакциной CoronaVac одним из первых в январе сделал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также ней привился и 81-летний Вселенский патриарх Варфоломей. В общем Турция закупила 50 млн доз вакцины CoronaVac. По состоянию на 1 апреля в стране привито против COVID-19 более 16 млн человек, из них почти 7 млн получили по две дозы вакцины.

Дополнение

25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украины 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будут проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделено на маломобильных групп населения пожилого возраста.

Ранее Степанов сообщал, что Украина пока ожидает поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинированно в течение 2021 года. К тому же министр Степанов сообщил, что в ближайшие дни в Минздраве планируют подписать новые контракты на закупку еще 15 млн доз вакцин от COVID-19.

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