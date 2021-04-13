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В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac

В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac

Киев  •  УНН

 • 17381 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Полтавскую область сегодня, 13 апреля прибыло почти 8 тысяч доз вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Facebook, передает УНН.

Цитата

“В Полтавскую область прибыло почти 8 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Эта вакцина содержит в своем составе инактивированный („убит“) вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Такая технология безопасна, успешно используется для изготовления вакцин от гриппа, тифа, холеры, коклюша, полиомиелита и дифтерии. Интервал между введением 14-28 дней”, — написал Синегубов.

Детали

По его словам, с вакциной CoronaVac будет работать три мобильных бригады, прошедшие соответствующее обучение — из Полтавы, Кременчуга и Лубен.

“Прежде этой вакциной будем прививать контингент, который будет отбывать в Конго, патрульную полицию, работников, обеспечивающих проведение ВНО, маломобильных групп населения и лица, которые ухаживают за ними”, — отметил Синегубов.

Что было раньше

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сегодня, 13 апреля, в Украине начинается процесс прививки вакциной Coronavac производства компании Sinovac Biotech.

Что известно о CoronaVac

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет “хороший профиль безопасности” с антителами в 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов — только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Вакцину CoronaVac активно используют в Турции. Здесь проводили третью фазу исследований препарата.

Прививки вакциной CoronaVac одним из первых в январе сделал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также ею привился и 81-летний Вселенский патриарх Варфоломей. В общем Турция закупила 50 млн доз вакцины CoronaVac.

CoronaVac в Украине

25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тыс. доз) из заказанных Украины 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac.

Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.

Кроме этого технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.

Украинские Национальные Новости

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