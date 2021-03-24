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В Украине сейчас от COVID-19 умирают почти на 30% больше людей, чем осенью - НАН

Киев  •  УНН

 • 14412 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине смертность третьей волны почти на 30% превышает показатель осенней волны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.

Цитата

“Наблюдаемая летальность составляет около 2,5% среди выявленных больных и почти на 30% превышает показатель осенней волны”, — говорится в прогнозе.

Кроме того, сообщается, что на фоне пандемии в 2020 году произошло снижение ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при рождении и при достижении 65-ти лет на величину от 0,5 до 1 года по сравнению с максимумами того же года. Снижение ОПЖ при рождении было большим среди женщин, а ОПЖ при достижении 65-ти лет — среди мужчин. Сокращение ОПЖ в возрасте 65 лет резко углубилось у мужчин по сравнению с женщинами, на фоне эпидемической волны с пиком в ноябре 2020 года.

“Процент выявления новых инфицированных с помощью ПЦР-тестов за последние 2 недели вырос и составил 28,6% по новым проявлениями и 34,6% по положительным тестам”, — говорится в прогнозе.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,579 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 23 марта, — 14,1 тысяч, рост по сравнению с днем ранее. При этом высокий показатель госпитализированных за сутки — 5,4 тысячи. Опять антирекорд по летальным исходам за сутки — 342.

В Минздраве сообщили, что в Украине средняя летальность от COVID-19 составляет 1,9%. Выше 2% смертность в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях.

В НАНУ прогнозируют рост смертности от COVID-19 в Украине как минимум до апреля.

Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили, что смертность весенней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней.

Украинские Национальные Новости

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