У МОЗ назвали області з високою летальністю від COVID-19

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“Не зменшується летальність від (COVID-19 — ред.). Хоча на тлі європейських цифр не є високою, однак середня летальність в Україні становить 1,9%. Вище 2% є летальність в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Львівській областях”, — розповіла Микичак.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,579 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 23 березня, — 14,1 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому високий показник госпіталізованих за добу — 5,4 тисячі. Знову антирекорд за летальними випадками за добу — 342.



У НАНУ прогнозують зростання смертності від COVID-19 в Україні як мінімум до квітня.

Окрім того, у Національній академії наук України заявили, що смертність весняної хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої.