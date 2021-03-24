В Минздраве назвали области с высокой летальностью от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине средняя летальность от COVID-19 составляет 1,9%. Выше 2% смертность в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях. Об этом сказала на брифинге в среду заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.
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“Не уменьшается летальность от (COVID-19 — ред.). Хотя на фоне европейских цифр не является высокой, однако средняя летальность в Украине составляет 1,9%. Выше 2% есть летальность в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях”, — рассказала Микичак.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,579 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 23 марта, — 14,1 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом высокий показатель госпитализированных за сутки — 5,4 тысячи. Опять антирекорд по летальным исходам за сутки — 342.
В НАНУ прогнозируют рост смертности от COVID-19 в Украине как минимум до апреля.
Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили, что смертность весенней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней.