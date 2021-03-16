У НАНУ прогнозують зростання смертності від COVID-19 в Україні як мінімум до квітня

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"Зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Івано-Франківської та Закарпатської областей. У цих областях зростання почалося ще у другій половині січня і тривало близько півтора місяця, до початку березня. Зараз ці області проходять піковий період кількості госпіталізацій та летальних випадків. Для України загалом зростання кількості нових реєстрацій почалось у середині лютого, пікових значень іще не досягнуто, а це означає, що зростання смертності слід очікувати щонайменше до початку квітня", - йдеться в прогнозі.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,477 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 15 березня, - 9,6 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих за добу сягає 2 тисяч, менше, як напередодні. Летальних випадків – 264.



Нагадаємо, голова МОЗу Максим Степанов заявив про суттєве збільшення кількості COVID-хворих за тиждень.



