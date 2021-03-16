Степанов заявив про суттєве збільшення кількості COVID-хворих за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. За минулий тиждень було виявлено 60 748 нових випадків захворювання на COVID-19, на 6 тис. більше, аніж тижнем раніше. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
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“За минулий тиждень було виявлено 60 748 нових випадків захворювання на COVID-19, це більше майже на 6 тис. у порівнянні з минулим тижнем. Ми зробили 395 тис. тестувань методом ПЛР і експрес-тестувань”, — сказав Степанов.
Деталі
Минулого тижня було госпіталізовано 22 524 людей, у порівнянні з 21 тис. осіб позаминулого тижня, зазначив міністр.
“На сьогодні в „червоному“ рівні епідеміологічної небезпеки перебуває 4 області — Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Житомирська. Ситуація є достатньо напруженою, у нас збільшується кількість захворювань, як наслідок — збільшується госпіталізацій, збільшується кількість заповнених ліжок”, — додав він.
Що було раніше
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,477 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 15 березня, — 9,6 тисячі, зростання у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих за добу сягає 2 тисяч, менше, як напередодні.
На початку березня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні розпочалася третя хвиля епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.