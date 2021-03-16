Степанов заявил о существенном увеличении количества COVID-больных за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. За прошедшую неделю было выявлено 60 748 новых случаев заболевания COVID-19 на 6 тыс. больше, чем неделей ранее. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге во вторник, передает корреспондент УНН.
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“За прошедшую неделю было выявлено 60 748 новых случаев заболевания COVID-19, это больше почти на 6 тыс. по сравнению с прошлой неделей. Мы сделали 395 тыс. Тестирований методом ПЦР и экспресс-тестов”, — сказал Степанов.
Детали
На прошлой неделе были госпитализированы 22 524 человек по сравнению с 21 тыс. человек на позапрошлой неделе, отметил министр.
“На сегодняшний день в „красном“ уровне эпидемиологической опасности находится 4 области — Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская. Ситуация достаточно напряженная, у нас увеличивается количество заболеваний, как следствие — увеличивается госпитализаций, увеличивается количество заполненных коек”, — добавил он.
Что было раньше
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,477 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 15 марта, — 9,6 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом количество госпитализированных за сутки достигает 2 тысяч, меньше, чем накануне.
В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.