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В НАНУ прогнозируют рост смертности от COVID-19 в Украине как минимум до апреля

В НАНУ прогнозируют рост смертности от COVID-19 в Украине как минимум до апреля

Киев  •  УНН

 • 15822 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине рост смертности от COVID-19 следует ожидать как минимум до начала апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.

Цитата:

"Рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей. В этих областях рост начался еще во второй половине января и длился около полутора месяцев, до начала марта. Сейчас эти области проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных исходов. Для Украины в целом рост количества новых регистраций начался в середине февраля, пиковых значений еще не достигнуто, а это значит, что рост смертности следует ожидать как минимум до начала апреля", - говорится в прогнозе.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,477 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 15 марта, - 9,6 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом количество госпитализированных за сутки достигает 2 тысяч, меньше, чем накануне. Летальных случаев - 264.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил о существенном увеличении количества COVID-больных за неделю.

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